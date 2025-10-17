LIVE Sinner-Alcaraz Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | in palio un assegno milionario da capogiro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del torneo d’esibizione Six Kings Slam 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, l’italiano vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando si impone nell’ultimo atto proprio contro lo spagnolo. Visto il carattere puramente d’esibizione, il match non avrà i crismi dell’ufficialità, e dunque non rientrerà nelle statistiche, in quanto la manifestazione non fa parte del calendario dell’ATP Tour, dunque il dato, comunque vada questa sera, vedrà sempre l’iberico è in vantaggio per 10-5 negli scontri diretti sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Ancora #Sinner contro #Alcaraz al #SixKingSlam di Riyadh. L'azzurro: "motivato" a giocare "il mio miglior #tennis" - #sixkingsslam2025 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Alcaraz, perché giocano sabato e non oggi? Le regole dell'Atp - X Vai su X
LIVE Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: in palio un assegno milionario da capogiro! - Alcaraz Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l'azzurro ... Secondo oasport.it
Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2025: orario finale, programma, streaming - La finale dei sogni adesso è (di nuovo) realtà anche in occasione del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del ... Da oasport.it
Sinner travolge Djokovic e vola in finale: sabato sfida Alcaraz al Six Kings Slam - 2 nella semifinale del Six Kings Slam di Riad andata in onda live su Netflix. Come scrive hdblog.it