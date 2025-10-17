LIVE Paolini-Rybakina WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | appassionante scontro diretto che vale le Finals!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina, incontro valido per la semifinale del WTA 500 di Ningbo, con la nostra campionessa che giocherà un vero e proprio scontro diretto con la tennista kazaka per raggiungere matematicamente la qualificazione per le WTA Finals di Ryiad che inizieranno nelle prossime settimane. Il percorso dell’azzurra nel torneo cinese è iniziato al secondo turno grazie al bye ottenuto per via della classifica, visto che Paolini è la seconda testa di serie nel tabellone: agli ottavi di finale di Ningbo, la campionessa italiana ha incontrato e sconfitto 2-0 (6-2, 7-5) la russa Veronika Kudermetova, per poi sconfiggere anche la svizzera Belinda Bencic ai quarti, 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) dopo 3 ore e 13 minuti di match. 🔗 Leggi su Oasport.it

