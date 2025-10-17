LIVE Paolini-Bencic WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Dritto incrociato vincente dell’elvetica. 15-15 Scappa via il dritto della svizzera. 0-15 Di un soffio out il dritto inside in dell’italiana. PRIMO SET 7:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurra al servizio. 7:02 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Paolini e Bencic. 6:57 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo delle due giocatrici. 6:52 La vincente della sfida troverà in semifinale una tra l’australiana Ajla Tomljanovic e la kazaka Elena Rybakina. Quest’ultima è a caccia di Jasmine per l’ultimo posto disponibile per la qualificazione alle WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
