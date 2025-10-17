LIVE Paolini-Bencic WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | dalle 7.00 il quarto di finale dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  6:47 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra le due con l’elvetica avanti 2-1. 6:42 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Bencic. Circa 20 minuti all’ingresso in campo delle due giocatrici. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE del quarto di finale del WTA 500 di Ningbo tra Jasmine Paolini e la svizzera Belinda Bencic. Quarto confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’elvetica avanti per 2-1. Nell’ultima sfida si è però imposta comodamente l’azzurra, che con un duplice 6-1 superò la prossima rivale nella United Cup 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

