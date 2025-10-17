LIVE Paolini-Bencic 5-7 7-5 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | l’azzurra porta il match al set decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Paolini. In corridoio il rovescio incrociato difensivo di Bencic. AD-40 ACE Paolini! 40-40 Fuori misura la risposta di dritto della numero 14 del mondo. 40-AD Palla break Bencic. Rovescio lungolinea vincente della svizzera. 40-40 In corridoio il rovescio incrociato della numero 8 WTA. Parità. 40-30 Se ne va il rovescio lungolinea dell’elvetica. 30-30 Non passa il dritto incrociato in corsa della toscana. 30-15 Scappa via il dritto lungolinea di Paolini. 30-0 Servizio vincente dell’azzurra. 15-0 Si riparte con la combinazione servizio e dritto di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it
