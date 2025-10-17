LIVE Paolini-Bencic 5-7 7-5 6-3 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | rimonta pazzesca dell’azzurra e Finals ipotecate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:37 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Bencic. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:36 Match durato 3 ore e 32 minuti con l’italiana che ha anche risposto per restare in partita, senza però dover annullare match point. Vittoria di capitale importanza per Paolini, che in Cina sta mettendo in campo un tennis fantastico. 10:35 In semifinale domani Jasmine sfiderà la vincente della sfida tra l’australiana Ajla Tomljanovic e la kazaka Elena Rybakina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 5-7 7-5 6-3, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: rimonta pazzesca dell’azzurra e Finals ipotecate

News recenti che potrebbero piacerti

Vi aspetto live dalle ore 07:00 su @SuperTennisTv per il primo quarto di finale di giornata al Ningbo Open: Paolini Bencic #tennis | #telecronache - X Vai su X

Una prova d’autorità per sommare punti preziosi verso Riyadh Paolini si porta a 129 punti da Mirra Andreeva (attuale settima della Race) e proseguirà la sua corsa nei quarti contro Bencic - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Paolini-Bencic 5-7, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: la svizzera conquista il primo parziale - 15 Si riparte dall'errore con il dritto dal centro di Paolini. Come scrive oasport.it

LIVE Paolini-Kudermetova 6-2 7-5, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: altro piccolo passo verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini- oasport.it scrive

WTA Ningbo: Paolini batte Kudermetova, trova Bencic e stacca Rybakina. Da Andreeva arriva un assist per le Finals - Intanto Jas allunga su Rybakina e grazie ad Andreeva è ancora più vicina alle WTA Finals ... Scrive sport.virgilio.it