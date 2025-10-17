LIVE Paolini-Bencic 5-7 7-5 4-3 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | fasi cruciali dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game Paolini! CHE PUNTOOO! L’azzurra alza il muro difensivo e cambia marcia con il dritto incrociato. 40-30 Dritto inside out spaventoso di Jasmine! Palla del 4-3. 30-30 Regalone di Bencic, che manda out lo schiaffo al volo a campo aperto. 15-30 Decolla il dritto difensivo della svizzera. 0-30 Risposta di rovescio vincente dell’elvetica. 0-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio della toscana. 3-3 Game Bencic. Solido dritto inside out in avanzamento della numero 14 WTA. 40-30 L’azzurra perde il controllo del rovescio dal centro. 30-30 Regalo dell’elvetica, che spedisce in rete il dritto in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
