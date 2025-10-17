LIVE Paolini-Bencic 5-7 7-5 2-1 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | prime fasi del set decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Game Bencic. Dritto inside out e comodo rovescio in avanzamento per l’elvetica. 40-15 Ottima risposta di rovescio dell’italiana. 40-0 ACE della svizzera. 30-0 Gran punto di Bencic, che va a segno con la combinazione palla cortapassante. 15-0 Rovescio incrociato vincente della numero 14 WTA. 2-1 Game Paolini. Scappa via il dritto della svizzera. 40-0 Prima esterna vincente dell’italiana. 30-0 Non passa il rovescio lungolinea di Bencic. 15-0 In corridoio il rovescio incrociato della svizzera. 1-1 Game Bencic. E’ larga la risposta di rovescio di Paolini, che torna ora alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Vi aspetto live dalle ore 07:00 su @SuperTennisTv per il primo quarto di finale di giornata al Ningbo Open: Paolini Bencic #tennis | #telecronache - X Vai su X
Una prova d’autorità per sommare punti preziosi verso Riyadh Paolini si porta a 129 punti da Mirra Andreeva (attuale settima della Race) e proseguirà la sua corsa nei quarti contro Bencic - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Bencic 5-7, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: la svizzera conquista il primo parziale - 15 Si riparte dall'errore con il dritto dal centro di Paolini. oasport.it scrive
LIVE Paolini-Kudermetova 6-2 7-5, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: altro piccolo passo verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini- Lo riporta oasport.it
Dove vedere Paolini-Bencic al Wta di Ningbo: Jasmine a caccia di punti per le Finals - Dopo aver eliminato la russa Kudermetova, Jasmine Paolini a Ningbo, all'alba di venerdì, va a caccia della semifinale e di altri punti in ottica Wta Finals. Come scrive corriere.it