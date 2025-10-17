LIVE Paolini-Bencic 5-7 6-5 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | la svizzera serve per rimanere nel set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Game Paolini. Solida prima dell’italiana. Dopo il cambio di campo Bencic servirà per rimanere nel set. AD-40 Altro regalo in risposta della numero 14 WTA. 40-40 In corridoio la risposta di rovescio della svizzera. 40-AD Palla break Bencic. Disattenzione in avanzamento di Jasmine, che subisce poi il passante di rovescio dell’avversaria. 40-40 Scambio prolungato ad alto ritmo chiuso dall’errore di rovescio dell’italiana. AD-40 Decolla la risposta di rovescio di Bencic. 40-40 ACE! ACE Paolini! 40-AD Palla break Bencic. Risposta aggressiva e solido dritto della svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it
