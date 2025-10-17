LIVE Paolini-Bencic 5-7 4-3 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto Bencic. 4-3 Game Paolini. Altra risposta dell’elvetica che se ne va. 40-30 Scappa via la risposta di rovescio della numero 14 WTA. 30-30 Jasmine non controlla il dritto dal centro. 30-15 E’ lunga di un millimetro la risposta di rovescio di Bencic. 15-15 Ottimo dritto lungolinea in corsa di Paolini. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio della toscana. 3-3 Game Bencic. L’azzurra perde il controllo del rovescio e torna alla battuta. 40-30 E’ lungo il rovescio dal centro dell’elvetica. 40-15 Scappa via il dritto incrociato di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Jasmine Paolini sfida Bencic a Ningbo, partita cruciale per le WTA Finals: i precedenti https://oggisportnotizie.it/2025/10/jasmine-paolini-sfida-bencic-a-ningbo-partita-cruciale-per-le-wta-finals-i-precedenti/… - X Vai su X
Una prova d’autorità per sommare punti preziosi verso Riyadh Paolini si porta a 129 punti da Mirra Andreeva (attuale settima della Race) e proseguirà la sua corsa nei quarti contro Bencic - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Bencic 5-7, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: la svizzera conquista il primo parziale - 15 Si riparte dall'errore con il dritto dal centro di Paolini. Da oasport.it
LIVE Paolini-Kudermetova 6-2 7-5, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: altro piccolo passo verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini- Come scrive oasport.it
Dove vedere Paolini-Bencic al Wta di Ningbo: Jasmine a caccia di punti per le Finals - Dopo aver eliminato la russa Kudermetova, Jasmine Paolini a Ningbo, all'alba di venerdì, va a caccia della semifinale e di altri punti in ottica Wta Finals. Riporta corriere.it