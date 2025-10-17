LIVE Paolini-Bencic 5-6 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | la svizzera serve per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Break Bencic. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Paolini. Dopo il cambio di campo la svizzera servirà nuovamente per il set. 40-AD Palla break Bencic. Dritto lungolinea e schiaffo al volo di rovescio vincente dell’elvetica. 40-40 Jasmine non molla e con generosità annulla anche la terza palla break. 30-40 Difesa straordinaria di Paolini, che disinnesca due volèe ed uno smash prima di raccogliere l’errore dell’avversaria. 15-40 Servizio, dritto e volèe dell’azzurra. 0-40 Tre palle break Benic. Risposta vincente con il dritto della numero 14 WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 5-6, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: la svizzera serve per il set

