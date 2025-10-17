LIVE Paolini-Bencic 3-4 WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | break dell’elvetica
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Sulla riga il dritto lungolinea di Jasmine. 15-15 Decolla il dritto in corsa dell’elvetica. 15-0 Primo ACE del match per Bencic. 4-3 Break Bencic. Con il dritto lungolinea vincente la svizzera piazza il break. 40-AD Palla break Bencic. Rovescio lungolinea vincente dell’elvetica. 40-40 Risposta vincente con il rovescio anticipato di Bencic. Parità. 40-30 Secondo doppio fallo della toscana. 40-15 In corridoio il dritto incrociato della svizzera. 30-15 ACE Paolini! 15-15 Jasmine esagera con la palla corta, spedendola in rete. 15-0 Largo il recupero di Bencic sulla smorzata dell’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Jasmine Paolini sfida Bencic a Ningbo, partita cruciale per le WTA Finals: i precedenti https://oggisportnotizie.it/2025/10/jasmine-paolini-sfida-bencic-a-ningbo-partita-cruciale-per-le-wta-finals-i-precedenti/… - X Vai su X
Una prova d’autorità per sommare punti preziosi verso Riyadh Paolini si porta a 129 punti da Mirra Andreeva (attuale settima della Race) e proseguirà la sua corsa nei quarti contro Bencic - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Bencic, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: dalle 7.00 il quarto di finale dell’azzurra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:42 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini- Scrive oasport.it
Dove vedere Paolini-Bencic al Wta di Ningbo: Jasmine a caccia di punti per le Finals - Dopo aver eliminato la russa Kudermetova, Jasmine Paolini a Ningbo, all'alba di venerdì, va a caccia della semifinale e di altri punti in ottica Wta Finals. Si legge su corriere.it
LIVE Paolini-Tauson 3-6 6-1 3-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: la danese si ritira, azzurra ai quarti di finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI- Come scrive oasport.it