LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | terza sfida stagionale che vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Bruxelles tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard. Quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora sempre vincitore, e terzo incontro negli ultimi due mesi dopo le sfide di US Open e Pechino. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il ceco Jiri Lehecka ed il francese Benjamin Bonzi. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento belga dopo la buon parentesi cinese. Nel paese asiatico l’italiano ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai riuscendo a rintuzzare gli attacchi del canadese Auger-Aliassime in ottica ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

