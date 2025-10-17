LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | terza sfida stagionale che vale la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Bruxelles tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard. Quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora sempre vincitore, e terzo incontro negli ultimi due mesi dopo le sfide di US Open e Pechino. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il ceco Jiri Lehecka ed il francese Benjamin Bonzi. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento belga dopo la buon parentesi cinese. Nel paese asiatico l’italiano ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai riuscendo a rintuzzare gli attacchi del canadese Auger-Aliassime in ottica ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BRUXELLES: MUSETTI AI QUARTI Musetti parte con una vittoria a Bruxelles: l'azzurro con un'ottima prestazione ha battuto in due set il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7-6, 7-5 in un'ora e 36 minuti di gioco. Ai quarti Lotlrenzi affronterà Mpetshi Perrica - facebook.com Vai su Facebook
#Musetti-Mpetshi Perricard, quarti Atp 250 Bruxelles: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, streaming - Lorenzo Musetti si appresta a tornare in campo venerdì 17 ottobre per sfidare Giovanni Mpetshi Perricard nei quarti di finale dell'ATP 250 di Bruxelles ... Come scrive oasport.it
Atp Bruxelles, Musetti ai quarti: Hanfmann battuto in due set - Musetti parte bene a Bruxelles, battendo in due set il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7- Scrive sport.sky.it
Musetti-Mpetshi Perricard, quarti Atp 250 Bruxelles: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Non poteva chiedere di meglio Lorenzo Musetti, che ha superato il tedesco Hanfmann per 7- msn.com scrive