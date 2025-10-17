LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 16:27 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurro al servizio. 16:26 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Musetti e Mpetshi-Perricard. 16:24 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 16:19 Il vincente del match troverà in semifinale proprio il ceco Jiri Lehecka. 16:14 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora uscito sempre vincitore. 16:09 Alza bandiera bianca il francese Bonzi, che già sul finire del secondo set aveva chiesto l’intervento del medico. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti mpetshi perricard atp bruxelles 2025 in diretta si parte con l8217azzurro al servizio

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

Contenuti che potrebbero interessarti

live musetti mpetshi perricardLIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: terza sfida stagionale che vale la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell'ATP 250 di Bruxelles tra Lorenzo ... Scrive oasport.it

live musetti mpetshi perricardPronostico Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard: analisi, guida tv, quote e scommesse Tennis ATP Bruxelles - Analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis quarti di finale ATP 250 Bruxelles. Secondo betitaliaweb.it

Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, streaming - Lorenzo Musetti si appresta a tornare in campo venerdì 17 ottobre per sfidare Giovanni Mpetshi Perricard nei quarti di finale dell'ATP 250 di Bruxelles ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Mpetshi Perricard