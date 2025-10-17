LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 16:27 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurro al servizio. 16:26 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Musetti e Mpetshi-Perricard. 16:24 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 16:19 Il vincente del match troverà in semifinale proprio il ceco Jiri Lehecka. 16:14 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora uscito sempre vincitore. 16:09 Alza bandiera bianca il francese Bonzi, che già sul finire del secondo set aveva chiesto l’intervento del medico. 🔗 Leggi su Oasport.it

