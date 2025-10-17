LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 Il vincente del match troverà in semifinale proprio il ceco Jiri Lehecka. 16:14 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora uscito sempre vincitore. 16:09 Alza bandiera bianca il francese Bonzi, che già sul finire del secondo set aveva chiesto l’intervento del medico. Avanza in semifinale il ceco Lehecka, che sfrutta il ritiro dell’avversario quando era in vantaggio per 4-1 nel set decisivo. Poco meno di 20 minuti dunque all’ingresso in campo di Musetti e Mpetshi-Perricard. 15:49 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it

