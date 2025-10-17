CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Mpetshi Perricard. Sta per iniziare il set decisivo di Lehecka-Bonzi, sfida al termine della quale toccherà all’azzurro. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Bruxelles tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard. Quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora sempre vincitore, e terzo incontro negli ultimi due mesi dopo le sfide di US Open e Pechino. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il ceco Jiri Lehecka ed il francese Benjamin Bonzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Lehecka-Bonzi