LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-6 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | il francese conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Game Mpetshi-Perricard. Ottima stop volley del transalpino. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 E' lungo il rovescio difensivo del toscano. 15-0 Serve and volley vincente del francese. 1-0 Game Musetti. Con uno splendido passante di rovescio lungolinea vincente Lorenzo tiene la battuta. 40-15 Ottimo recupero del transalpino sulla stop volley dell'avversario. 40-0 Ben giocato questo rovescio lungolinea dell'azzurro. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Mpetshi. 15-0 Il nastro accompagna out il dritto del francese. SECONDO SET 6-4 Primo set Mpetshi-Perricard.
