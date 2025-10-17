LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-6 6-7 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | l’azzurro paga dazio al bombardiere francese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Mpetshi Perricard. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:59 Incontro durato un’ora e 24 minuti che ha visto Mpetshi servire 12 ACE e convertire in punto l’88% degli scambi avviati con la prima. 4 ACE per Musetti, che ha pagato carissimo i doppi errori commessi nel tiebreak. 17:57 Sembrava poter girare l’incontro dopo i due match point annullati, ma i due inconcepibili doppi falli dall’8-7 hanno stoppato ogni ipotesi di rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
4 azzurri in altrettanti quarti di finale ? 7:00 WTA 500 Ningbo #Paolini vs Bencic ? 8:00 ATP 250 Almaty #Cobolli vs Duckworth ? 12:00 ATP 250 Stoccolma #Sonego vs Humbert ? 16:00 ATP 250 Bruxelles #Musetti vs Mpetshi Perricard Tutto - X Vai su X
BRUXELLES: MUSETTI AI QUARTI Musetti parte con una vittoria a Bruxelles: l'azzurro con un'ottima prestazione ha battuto in due set il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7-6, 7-5 in un'ora e 36 minuti di gioco. Ai quarti Lotlrenzi affronterà Mpetshi Perrica - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard: Lorenzo subisce subito il break - In Belgo, all'Atp 250 di Bruxelles sfida il francese Mpetshi Perricard per un posto in semifinale. Riporta gazzetta.it
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: terza sfida stagionale che vale la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell'ATP 250 di Bruxelles tra Lorenzo ... Come scrive oasport.it
Musetti-Mpetshi Perricard diretta Atp Bruxelles: segui la sfida dei quarti. Tennis oggi LIVE - È il giorno di Lorenzo Musetti ai quarti di finale dell'Atp 250 di Bruxelles. Come scrive msn.com