LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-6 3-2 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Musetti. Con il primo ACE del suo match l’azzurro tiene il servizio. 40-15 In corridoio il rovescio lungolinea del transalpino. 30-15 Numero di Mpetshi, che si inventa un incredibile passante di dritto in controbalzo di solo polso. 30-0 Servizio vincente dell’azzurro. 15-0 Perfetta la stop volley di rovescio dell’italiano. 2-2 Game Mpetshi-Perricard. Con un ACE il francese tiene la battuta risalendo da 15-30. 40-30 E’ lunga la risposta di rovescio di Musetti. 30-30 Peccato. Non passa la risposta di dritto di Lorenzo sulla seconda del francese. 15-30 Gran recupero di rovescio del toscano sulla stop volley dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
