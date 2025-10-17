LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-4 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | il francese è avanti di un break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Musetti. Fuori misura la risposta di rovescio di Mpetshi, che resta avanti di un break. AD-40 Servizio e rovescio di Lorenzo. 40-40 Servizio, dritto, volèe e smash a bersaglio per Musetti. Parità. 30-40 Palla del doppio break Mpetshi-Perricard. Attacco direttamente dalla risposta per il transalpino, che chiude con lo smash. 30-30 Potentissimo dritto inside out del francese. 30-15 Scappa via la risposta di rovescio di Mpetshi. 15-15 A segno Lorenzo con il dritto lungolinea. 0-15 Non passa l’approccio di dritto in contropiede del toscano. 4-2 Game Mpetshi-Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it
4 azzurri in altrettanti quarti di finale ? 7:00 WTA 500 Ningbo #Paolini vs Bencic ? 8:00 ATP 250 Almaty #Cobolli vs Duckworth ? 12:00 ATP 250 Stoccolma #Sonego vs Humbert ? 16:00 ATP 250 Bruxelles #Musetti vs Mpetshi Perricard Tutto - X Vai su X
BRUXELLES: MUSETTI AI QUARTI Musetti parte con una vittoria a Bruxelles: l'azzurro con un'ottima prestazione ha battuto in due set il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7-6, 7-5 in un'ora e 36 minuti di gioco. Ai quarti Lotlrenzi affronterà Mpetshi Perrica - facebook.com Vai su Facebook
