LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche Bagnaia e Bezzecchi vogliono essere protagonisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.00 VIA ALLE PRE-QUALIFICHE!!! 05.59 Chiude in ottava posizione Johann Zarco (LCR Honda) a 337, nono Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 350 mentre completa la top10 Brad Binder (Red Bull KTM) a 373. Si ferma in 13a posizione Luca Marini (Honda HRC) a 695, davanti a Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 705 ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech) a 738. Non va oltre la 19a posizione Lorenzo Savadori (collaudatore Aprilia) a 1.510, quindi 21a per Michele Pirro (collaudatore Ducati) a 2.364. 05.57 Settimo tempo per Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 275 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: via alle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi vogliono essere protagonisti

