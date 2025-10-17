LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | si parte con la FP1 Bagnaia vuole tornare in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.46 Subito primi piloti in pista per saggiare le condizioni della pista. L’asfalto sembra ormai asciutto ovunque. 01.45 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q1 DEL GP D’AUSTRALIA! 01.43 Dopo la pioggia delle prime ore della giornata la situazione vede cielo coperto, vento forte e appena 14° di temperatura. 01.40 Buonanotte e benvenuti a Phillip Island. Tra pochi istanti prenderà il via la FP1 del GP d’Australia della MotoGP! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: si parte con la FP1, Bagnaia vuole tornare in alto

Argomenti simili trattati di recente

Sveglia alle 1:45 per seguire assieme la prima sessione di libere in Australia. Mancheranno Marc Marquez, Martìn e Vinales. Torna in pista Pirro, mentre Bezzecchi dovrà scontare due long lap penalty in gara https://gpone.com/it/2025/10/16/motogp/live-fp1-p - X Vai su X

MotoGP, doppia penalità per Bezzecchi dopo l’incidente con Marquez: Marco Bezzecchi dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty nel prossimo Gran Premio d’Australia a Phillip Island, in seguito all’incidente con Marc Marquez avvenuto al primo giro del G - facebook.com Vai su Facebook

LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: occasione per tanti senza Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Secondo oasport.it

MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 17 ottobre, streaming, programma Sky e TV8 - Domani, venerdì 17 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d'Australia, diciannovesimo round del Motomondiale 2025. Scrive oasport.it

MotoGP Australia 2025: orari, favoriti, diretta TV e programma completo del weekend - Tutto sul weekend del GP d’Australia 2025: date, orari, piloti favoriti, programma gare e dove vedere il MotoGP in diretta TV e streaming. newsmondo.it scrive