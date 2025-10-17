LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Jack Miller chiude in vetta la FP1 Bagnaia cresce Alle 06.00 le pre-qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.37 Si chiude qui, dunque, la FP1. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 06.00 per le pre-qualifiche. 02.35 Settimo tempo per Francesco Bagnaia a 275 millesimi, ottavo Johann Zarco a 337, nono Fabio Di Giannantonio a 350 mentre completa la top10 Brad Binder a 373. 13° Luca Marini a 695, davanti a Franco Morbidelli a 705 e Enea Bastianini a 738. Chiude 19° Lorenzo Savadori a 1.510, quindi 21° Michele Pirro a 2.364. 02.33 Jack Miller chiude in vetta la FP1 sfruttando la gomma soft in 1:28.281 con 36 millesimi su Alex Marquez, 135 su Pedro Acosta e 185 su Fermin Aldeguer. 🔗 Leggi su Oasport.it

