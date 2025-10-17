LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Jack Miller chiude in vetta la FP1 Bagnaia cresce Alle 06.00 le pre-qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.37 Si chiude qui, dunque, la FP1. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 06.00 per le pre-qualifiche. 02.35 Settimo tempo per Francesco Bagnaia a 275 millesimi, ottavo Johann Zarco a 337, nono Fabio Di Giannantonio a 350 mentre completa la top10 Brad Binder a 373. 13° Luca Marini a 695, davanti a Franco Morbidelli a 705 e Enea Bastianini a 738. Chiude 19° Lorenzo Savadori a 1.510, quindi 21° Michele Pirro a 2.364. 02.33 Jack Miller chiude in vetta la FP1 sfruttando la gomma soft in 1:28.281 con 36 millesimi su Alex Marquez, 135 su Pedro Acosta e 185 su Fermin Aldeguer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Jack Miller chiude in vetta la FP1, Bagnaia cresce. Alle 06.00 le pre-qualifiche

Altre letture consigliate

Sveglia alle 1:45 per seguire assieme la prima sessione di libere in Australia. Mancheranno Marc Marquez, Martìn e Vinales. Torna in pista Pirro, mentre Bezzecchi dovrà scontare due long lap penalty in gara https://gpone.com/it/2025/10/16/motogp/live-fp1-p - X Vai su X

Sky Sport Motori Weekend (16 - 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW) In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC. F1 NEGLI USA – Da giovedì 16 a d - facebook.com Vai su Facebook

LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: occasione per tanti senza Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Si legge su oasport.it

MotoGP, GP Australia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Dopo quasi due settimane di stop, il Motomondiale torna protagonista a Phillip Island da venerdì 17 a domenica 19 ottobre con il weekend del Gran Premio ... Lo riporta oasport.it

MotoGP Australia 2025: orari, favoriti, diretta TV e programma completo del weekend - Tutto sul weekend del GP d’Australia 2025: date, orari, piloti favoriti, programma gare e dove vedere il MotoGP in diretta TV e streaming. Come scrive newsmondo.it