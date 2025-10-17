LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Di Giannantonio comanda le pre-qualifiche Bagnaia in cerca di feeling con la Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 Pirro beneficia della scia offerta da Pecco e si porta in 20ma posizione a 1.653, giro non velocissimo di Bagnaia. Pecco poi torna al box. 06.38 Rientrano in pista Bagnaia e Pirro insieme, ci si avvicina alla fase del time-attack. 06.36 Acosta e Bezzecchi non migliorano, dopo aver ottenuto degli intertempi record nei primi settori della pista. 06.35 Prove particolari per Bezzecchi, che a ogni uscita testa la traiettoria del long lap penalty, vista la sanzione dopo Mandalika. 06.34 Raul Fernandez è quinto ora a 0.255 con la sua Aprilia Trackhouse. 06. 🔗 Leggi su Oasport.it

