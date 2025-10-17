LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | dalle 06.00 le pre-qualifiche Bagnaia e Bezzecchi vogliono essere protagonisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.51 Nella prima sessione di prove libere è stato Jack Miller (Yamaha Pramac). L’australiano, infatti, nelle battute conclusive della FP1 ha sfruttato la gomma soft all’anteriore e ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.281 con 36 millesimi di vantaggio su Alex Marquez (Ducati Gresini) quindi 135 su Pedro Acosta (Red Bull KTM) e 185 su Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) che conferma il suo ottimo momento di forma dopo la vittoria di Mandalika. 05.48 Turno importante ci si appresta a vivere a partire dalle 06.00 italiane, che andrà a definire il quadro dei qualificati alla Q1 e alla Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it

