LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi precede Quartararo Bagnaia parte lento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.03 Bagnaia passa dal 21° al 18° tempo in 1:30.964 a 2.297 dalla vetta. Binder migliora ancora ma rimane quinto a 367 millesimi. 02.01 Quartararo migliora ancora ed ora è secondo a 265 millesimi da Bezzecchi. Binder fa segnare il quinto tempo a 451. 02.00 Bagnaia chiude il suo primo giro su tempi interlocutori. Vedremo come proseguirà il suo lavoro. 01.58 Quartararo prima sale al sesto posto a 909 millesimi da Bezzecchi, quindi si rilancia, migliora ancora e si porta al quinto a 705 01.56 Bagnaia torna in azione in questo momento, vedremo se avrà risolto i problemi alla sua GP25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi precede Quartararo, Bagnaia parte lento

