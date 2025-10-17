LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi parte forte nelle pre-qualifiche Bagnaia cresce con la Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.20 1:27.827 per Bagnaia che continua a girare sempre su questo standard. Pecco è quinto a 0.300 dalla vetta occupata da Bezzecchi. 06.18 1:27.820 per Bagnaia, più lento di 4 millesimi rispetto al suo tempo migliore. Si rilancia il piemontese. 06.17 Bezzecchi, in tutto questo, ha fatto anche una prova del long lap penalty, ricordando che dovrà affrontarne due per quanto è accaduto a Mandalika con Marc Marquez. 06.16 Ottimo il passo della Yamaha di Fabio Quartararo, che continua a girare sempre sotto l’1:28. Il francese sta girando con una media all’anteriore e una soft al posteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi parte forte nelle pre-qualifiche, Bagnaia cresce con la Ducati

Sveglia alle 1:45 per seguire assieme la prima sessione di libere in Australia. Mancheranno Marc Marquez, Martìn e Vinales. Torna in pista Pirro, mentre Bezzecchi dovrà scontare due long lap penalty in gara https://gpone.com/it/2025/10/16/motogp/live-fp1-p - X Vai su X

