LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche Bagnaia si salva ed è in Q2

07.09 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 07.08 Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio, Quartararo, Alex Marquez, Rins, Marini, Pol Espargaro, Bagnaia e Acosta in Q2. 07.07 Bezzecchi che ha stampato anche il nuovo record della pista, avendo un grandissimo rendimento come costanza. Una confidenza con la moto di Noale notevole. Aprilia molto bene, se si guarda a quanto fatto da Raul Fernandez. 07.07 Pecco ha faticato moltissimo negli ultimi due settori del tracciato, non essendo veloce nella successione di curva 7-8-9.

