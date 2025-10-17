LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche Bagnaia si salva ed è in Q2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.09 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 07.08 Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio, Quartararo, Alex Marquez, Rins, Marini, Pol Espargaro, Bagnaia e Acosta in Q2. 07.07 Bezzecchi che ha stampato anche il nuovo record della pista, avendo un grandissimo rendimento come costanza. Una confidenza con la moto di Noale notevole. Aprilia molto bene, se si guarda a quanto fatto da Raul Fernandez. 07.07 Pecco ha faticato moltissimo negli ultimi due settori del tracciato, non essendo veloce nella successione di curva 7-8-9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sveglia alle 1:45 per seguire assieme la prima sessione di libere in Australia. Mancheranno Marc Marquez, Martìn e Vinales. Torna in pista Pirro, mentre Bezzecchi dovrà scontare due long lap penalty in gara https://gpone.com/it/2025/10/16/motogp/live-fp1-p - X Vai su X
Sky Sport Motori Weekend (16 - 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW) In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC. F1 NEGLI USA – Da giovedì 16 a d - facebook.com Vai su Facebook
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi parte forte nelle pre-qualifiche, Bagnaia cresce con la Ducati - 820 per Bagnaia, più lento di 4 millesimi rispetto al suo tempo migliore. Come scrive oasport.it
Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video tv GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 17 ottobre) - Diretta MotoGp prove libere live GP Australia 2025 Phillip Island streaming video tv oggi venerdì 17 ottobre: orari, cronaca, tempi e classifiche. Riporta ilsussidiario.net
GP Australia 2025, Prove: Di Giannantonio al top – DIRETTA - it e ben ritrovati all’appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Prove del GP d’Australia 2025 della classe MotoGP. Lo riporta formulapassion.it