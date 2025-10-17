CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, si prospetta una giornata molto intensa. I piloti e i team saranno chiamati a trovare la quadra dell’assetto nel più breve tempo possibile, visto che ci saranno da affrontare le qualifiche e la Sprint Race. Al termine del day-1 del week end, l’Aprilia con Marco Bezzecchi ha destato una grande impressione. Vista l’assenza per infortunio del neo campione del mondo, Marc Marquez (Ducati), il romagnolo si candida per un ruolo di primo piano sui saliscendi australiani, ma c’è una problematica di cui Bezzecchi dovrà tener conto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi favorito per qualifiche e Sprint