LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi comanda le pre-qualifiche Bagnaia in cerca di feeling con la Ducati
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.50 Quartararo si porta in seconda posizione a 0.346 da Bezzecchi, mentre Bagnaia fatica tantissimo a guidare la Ducati, tanta instabilità. 06.49 SUPER GIRO DI BEZZECCHI!! Il romagnolo porta il limite a 1:26.580 a precedere di 0.426 Rins e di 0.826 su Miller. Di Giannantonio è quarto a 0.903. Bagnaia è undicesimo ora e deve recuperare per essere in Q2. 06.48 Continua a spingere Bezzecchi, con Rins che ne sfrutta il riferimento per migliorare il suo tempo. 06.47 Bezzecchi si porta al comando in 1:27.099 a precedere di 0.209 Rins e di 0.307 Miller. 06.45 Bezzecchi torna in pista con l’Aprilia e anche per lui ci sarà un time-attack, mentre Miller si rilancia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sveglia alle 1:45 per seguire assieme la prima sessione di libere in Australia. Mancheranno Marc Marquez, Martìn e Vinales. Torna in pista Pirro, mentre Bezzecchi dovrà scontare due long lap penalty in gara https://gpone.com/it/2025/10/16/motogp/live-fp1-p - X Vai su X
Sky Sport Motori Weekend (16 - 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW) In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC. F1 NEGLI USA – Da giovedì 16 a d - facebook.com Vai su Facebook
LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi parte forte nelle pre-qualifiche, Bagnaia cresce con la Ducati - 820 per Bagnaia, più lento di 4 millesimi rispetto al suo tempo migliore. Come scrive oasport.it
Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video tv GP Australia 2025 Phillip Island (oggi 17 ottobre) - Diretta MotoGp prove libere live GP Australia 2025 Phillip Island streaming video tv oggi venerdì 17 ottobre: orari, cronaca, tempi e classifiche. Lo riporta ilsussidiario.net
GP Australia 2025, Prove: Di Giannantonio al top – DIRETTA - it e ben ritrovati all’appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Prove del GP d’Australia 2025 della classe MotoGP. Da formulapassion.it