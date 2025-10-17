LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi comanda le pre-qualifiche Bagnaia in cerca di feeling con la Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.50 Quartararo si porta in seconda posizione a 0.346 da Bezzecchi, mentre Bagnaia fatica tantissimo a guidare la Ducati, tanta instabilità. 06.49 SUPER GIRO DI BEZZECCHI!! Il romagnolo porta il limite a 1:26.580 a precedere di 0.426 Rins e di 0.826 su Miller. Di Giannantonio è quarto a 0.903. Bagnaia è undicesimo ora e deve recuperare per essere in Q2. 06.48 Continua a spingere Bezzecchi, con Rins che ne sfrutta il riferimento per migliorare il suo tempo. 06.47 Bezzecchi si porta al comando in 1:27.099 a precedere di 0.209 Rins e di 0.307 Miller. 06.45 Bezzecchi torna in pista con l’Aprilia e anche per lui ci sarà un time-attack, mentre Miller si rilancia. 🔗 Leggi su Oasport.it

