LIVE MotoGP GP Australia 2025 in DIRETTA | Alex Marquez precede Acosta 4° Bezzecchi Bagnaia inizia a crescere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.20 Bagnaia prosegue nel suo run e sale in sesta posizione a 373 millesimi da Marquez. 02.18 Alex Marquez comanda in 1:28.317 con 99 millesimi su Acosta e 301 su Zarco, quarto Bezzecchi a 319 02.16 Bagnaia questa volta fa segnare parziali interessanti e chiude in 1:28.999 ed è nono a 682 millesimi da Marquez. 02.15 Bagnaia torna in pista e si lancia ma accusa già 7 decimi al T2. Pecco chiude in 1:29.677 ed è 13° a 1.360 02.14 Acosta sale al terzo posto a 329 millesimi, mentre Bezzecchi è secondo a 319 02.13 Alex Marquez continua e piazza 411 millesimi di record nel T1! Lo spagnolo chiude in 1:28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Alex Marquez precede Acosta, 4° Bezzecchi, Bagnaia inizia a crescere

