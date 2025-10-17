Live In violenza sulle donne | la campagna He for She e il ruolo degli uomini
A Sky TG24 Live In si parla anche di violenza sulle donne. Sul palco di Villa Torlonia ci sono Darya Majidi, presidente UN Women Italy, Rosy Russo, presidente di Parole Ostili, e Lorenzo Maragoni, poeta e performer. Bisogna iniziare dagli uomini e UN Women Italy è impegnata nella campagna He for She: “I numeri - ha spiegato Darya Majidi - sono che in questo momento in Italia ogni donna su tre subisce una qualche forma di violenza. Vuol dire che c’è un problema strutturale e culturale. Chi è che fa questa violenza? Gli uomini. Ma tutti gli uomini? No, la stragrande maggioranza sono bravi uomini che vogliono fare la differenza e a questo serve la campagna: scendete in campo, supportateci, così possiamo davvero cambiare le cose”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
