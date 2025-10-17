Live In Vicari | Accessi dei ragazzi in Pronto soccorso aumentati sensibilmente
Sul palco di Sky Tg24 Live In Roma, ospiti di Emanuela Ambrosino, ci sono Stefano Vicari, Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, e Bill Niada, Presidente e fondatore Fondazione Il Bullone. Al centro il tema della salute mentale nelle nuove generazioni. "Gli accessi in Pronto soccorso sono aumentati sensibilmente. Prima accoglievamo 2-3 ragazzini a settimana, ora fino a 5 al giorno", ha detto Vicari. "Arrivano prevalentemente per autolesionismo o per tentato suicidio". . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
