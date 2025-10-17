Live In Roma giovani e salute mentale | Adulti stiano attenti a campanelli dei figli
Sul palco di Sky Tg24 Live In Roma, ospiti di Emanuela Ambrosino, ci sono Stefano Vicari, Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, e Bill Niada, Presidente e fondatore Fondazione Il Bullone. Al centro il tema della salute mentale nelle nuove generazioni. "Gli accessi in Pronto soccorso sono aumentati sensibilmente. Prima accoglievamo 2-3 ragazzini a settimana, ora fino a 5 al giorno", ha detto Vicari. "Arrivano prevalentemente per autolesionismo o per tentato suicidio". Ma "perché stanno male questi ragazzi? I disturbi mentali sono complessi. L'80% dei ragazzi, secondo l'Onu, sta bene. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
