LIVE F1 Stati Uniti | alle 19.30 la prima sessione di prove libere Alle 23.30 le qualifiche Sprint

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una settimana di pausa si torna in pista per il 19° appuntamento della stagione 2025, in programma ad Austin, in Texas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live f1 stati uniti alle 1930 la prima sessione di prove libere alle 2330 le qualifiche sprint

© Gazzetta.it - LIVE F1 Stati Uniti: alle 19.30 la prima sessione di prove libere. Alle 23.30 le qualifiche Sprint

Altre letture consigliate

live f1 stati unitiLIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: giornata dedicata a prove libere e qualifiche Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di ... Riporta oasport.it

live f1 stati unitiGp USA (Austin) F1 2025: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing ] - Segui le qualifiche e la gara grazie alla nostra diretta con tempi, commenti e video. Come scrive circusf1.com

F1, orari GP Austin: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva ad Austin per il GP degli Stati Uniti. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Stati Uniti