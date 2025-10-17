LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | venerdì con prove libere e qualifiche Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di Formula 1. Quest’oggi, assisteremo all’ unica sessione di prove libere e alle successive Sprint Shootout. I riscontri cronometrici di quest’ultime determineranno la griglia di partenza della gara corta di domani. Diciannovesimo appuntamento stagionale da non perdere, la lotta per il campionato piloti è aperta a qualsiasi tipo di scenario. Dopo l’ipoteca sul titolo costruttori a Singapore, la McLaren punta a consolidare il primato di Oscar Piastri, leader del Mondiale a quota 336 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: venerdì con prove libere e qualifiche Sprint

Purtroppo, causa problemi tecnici, siamo costretti a rinviare la diretta a venerdì 17 alle ore 19:00. Tutta la redazione si scusa per il disagio, ma l’appuntamento è solo rinviato. Vi aspettiamo venerdì, non mancate. - facebook.com Vai su Facebook

