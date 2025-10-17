LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | tra pochi minuti la partenza delle FP1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 In questa unica sessione di libere i team devono trovare subito il giusto assetto per un weekend che prevede domani anche la Sprint Race, la penultima della stagione. 19.16 Tappa americana importantissima per il Mondiale. Oscar Piastri ha ancora 22 lunghezze di vantaggio sul suo compagno di squadra Lando Norris, mentre Max Verstappen per ora osserva il duello tra i due papaya tenendosi a 63 punti dalla vetta. 19.13 Alle 19.30 scatteranno le FP1 sul tracciato di Austin. Poi seguiranno le qualifiche Sprint alle 23.30. 19.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti la partenza delle FP1

