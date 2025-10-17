LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | piloti in pista per le FP1 di Austin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Si fa vedere Norris, primo con 1:36.126. 19.40 Il monegasco si piazza ora in nona posizione (+0.840). 19.39 L’unico a non avere un giro cronometrato è Charles Leclerc. 19.38 Verstappen migliora il tempo del britannico, 1:36.192 per l’olandese. 19.37 Hamilton si mette in testa con 1:36.666. 19.37 Ancora nessun giro cronometrato per Leclerc. 19.35 Lawson detta il ritmo in 1:38.730 ma siamo solo agli inizi. 19.33 Tutti i piloti in pista hanno le gomme hard ad eccezione delle due Aston Martin (gomma soft). 19.31 Il primo a scendere in pista è Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: piloti in pista per le FP1 di Austin

News recenti che potrebbero piacerti

F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 Va in scena questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª tappa del Mondiale di Formula 1, su un circuito che è ormai un classico moderno, molto amato dai piloti, il Cir - facebook.com Vai su Facebook

LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: giornata dedicata a prove libere e qualifiche Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di ... Lo riporta oasport.it

F1 oggi in tv, GP USA 2025: orari prove prove libere e qualifiche Sprint, streming, programma Sky e TV8 - Oggi, venerdì 17 ottobre, prenderà il via il week end del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Da oasport.it

F1 Gp Usa Austin 2025: orari e dove vedere Sprint e gara in tv e streaming. Ferrari se ci sei batti un colpo - In un weekend reso particolare dal compleanno di Charles Leclerc, la F1 sbarca ad Austin: tutte le info per vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming. Riporta sport.virgilio.it