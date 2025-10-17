LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Norris davanti a tutti nelle FP1 di Austin Verstappen in top 5 Indietro Antonelli e le Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34 Questa la classifica finale: 1 Lando NorrisMcLaren 1:33.294 2 Nico HulkenbergKick Sauber +0.255 3 Oscar PiastriMcLaren +0.279 4 Fernando AlonsoAston Martin +0.345 5 Max VerstappenRed Bull Racing +0.354 6 Alexander AlbonWilliams +0.626 7 George RussellMercedes +0.637 8 Lewis HamiltonFerrari +0.671 9 Isack HadjarRacing Bulls +0.861 10 Oliver BearmanHaas F1 Team +1.039 11 Esteban OconHaas F1 Team +1.074 12 Gabriel BortoletoKick Sauber +1.184 13 Yuki TsunodaRed Bull Racing +1.237 14 Lance StrollAston Martin +1.316 15 Liam LawsonRacing Bulls +1.325 16 Franco ColapintoAlpine +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Norris davanti a tutti nelle FP1 di Austin, Verstappen in top 5. Indietro Antonelli e le Ferrari

