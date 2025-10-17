LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | in corso il Q2 delle Qualifiche Sprint fatica Charles Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Leclerc giunge ottavo in 1:33:938, Hamilton chiude decimo in 1:34:012. Rischio clamoroso per la Ferrari, ma Vasseur può respirare. Bandiera a scacchi! Leclerc scalzato in dodicesima posizione da Hadjar e Gasly. Il monegasco rischia l’eliminazione anche a causa del non miglioramento nel T1. -1 minuto Si rilanciano le Ferrari a 10 secondi dalla bandiera a scacchi. -1 minuto Norris e Verstappen fermi ai box, li rivedremo nella SQ3. -2 minuti Si lancia Lawson con gomma media nuova, un solo tentativo per il pilota della Racing Bulls. -3 minuti Alonso settimo e Antonelli ottavo, un colpo rimanente per tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: in corso il Q2 delle Qualifiche Sprint, fatica Charles Leclerc

Scopri altri approfondimenti

In diretta da Bruxelles È in corso l’EFFAS CESG Conference 2025: una giornata di confronto ad alto livello sui temi chiave dell’ESG, tra normativa, dati, IA, biodiversità e impatti settoriali. Un’occasione unica per ascoltare le voci di Commissione Europea, - facebook.com Vai su Facebook

F1 | GP Stati Uniti 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin dove, a partire dalle 19:30, scatterà il primo turno di prove libere del Gran Premio degli St ... Si legge su f1grandprix.motorionline.com

LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Norris davanti a tutti nelle FP1 di Austin, Verstappen in top 5. Indietro Antonelli e le Ferrari - 40 Grazie per la cortese attenzione, la nostra diretta live termina qui. Secondo oasport.it

F1 GP USA 2025, Austin – DIRETTA FP1: Hamilton leader, poi Norris e Verstappen - Gran giro dell’olandese che ha rifilato tre decimi al compagno di squadra e a Norris. formulapassion.it scrive