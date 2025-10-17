CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Si prosegue con la gomma hard. 20.01 Molto indietro anche Oscar Piastri, solo sedicesimo. 20.00 Antonelli si trova in undicesima piazza. 19.58 Sta per partire il giro cronometrato di Verstappen. 19.57 Lavoro dei meccanici Ferrari su entrambe le monoposto. 19.56 Tutti i piloti sono momentaneamente ai box. 19.55 35 i minuti alla conclusione. 19.54 La sessione sta per riprendere. 19.52 L’Aston Martin di Stroll ha perso un detrito in pista. 19.51 BANDIERA ROSSA! 19.51 Non c’è sosta in questa unica sessione di libere, pochi i piloti ai box, si cerca di trovare in fretta il giusto assetto per l’impegnativo weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Hamilton davanti a tutti, subito dietro Verstappen