LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Hamilton davanti a tutti subito dietro Norris e Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21 Si torna in pista, ultimi 10?. 20.19 Ricordiamo che alle ore 23.30 partiranno le Qualifiche Sprint. 20.17 Rientrati ai box tutti i piloti ad eccezione di Bearman, Ocon e Bortoleto. 20.16 Questa la situazione a 15? dal termine: 1 Lewis HamiltonFerrari 1:34.857 2 Lando NorrisMcLaren +0.540 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.569 4 George Russell Mercedes +0.701 5 Oscar PiastriMcLaren +0.790 6 Yuki TsunodaRed Bull Racing +0.898 7 Carlos SainzWilliams +1.017 8 Liam LawsonRacing Bulls +1.129 9 Charles LeclercFerrari +1.223 10 Nico HulkenbergKick Sauber +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Hamilton davanti a tutti, subito dietro Norris e Verstappen

