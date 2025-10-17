LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Hamilton davanti a tutti subito dietro Norris e Verstappen

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21 Si torna in pista, ultimi 10?. 20.19 Ricordiamo che alle ore 23.30 partiranno le Qualifiche Sprint. 20.17 Rientrati ai box tutti i piloti ad eccezione di Bearman, Ocon e Bortoleto. 20.16 Questa la situazione a 15? dal termine: 1 Lewis HamiltonFerrari 1:34.857 2 Lando NorrisMcLaren +0.540 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.569 4 George Russell Mercedes +0.701 5 Oscar PiastriMcLaren +0.790 6 Yuki TsunodaRed Bull Racing +0.898 7 Carlos SainzWilliams +1.017 8 Liam LawsonRacing Bulls +1.129 9 Charles LeclercFerrari +1.223 10 Nico HulkenbergKick Sauber +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp usa 2025 in diretta hamilton davanti a tutti subito dietro norris e verstappen

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Hamilton davanti a tutti, subito dietro Norris e Verstappen

Leggi anche questi approfondimenti

live f1 gp usaF1 | GP Stati Uniti 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin dove, a partire dalle 19:30, scatterà il primo turno di prove libere del Gran Premio degli St ... Scrive f1grandprix.motorionline.com

live f1 gp usaF1 GP USA 2025, Austin – DIRETTA FP1 - Occhi puntati naturalmente sulla sfida a tre per il titolo: Max Verstappen, nel ruolo di inseguitore, cercherà di ros ... Come scrive formulapassion.it

live f1 gp usaF1 GP USA 2025, Austin – DIRETTA FP1: Hamilton leader, poi Norris e Verstappen - Gran giro dell’olandese che ha rifilato tre decimi al compagno di squadra e a Norris. Lo riporta formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Usa