Antonio Conte, prima della sfida tra Torino e Napoli, ha parlato ai microfoni delle sue opinioni sul match e del tour de force dietro le porte. Il tecnico è uscito allo scoperto su diversi argomenti, con i tifosi azzurri ora galvanizzati. Il Napoli tornerà a giocare in campionato, al rientro dalla sosta, contro il Torino. La squadra di Marco Baroni si trova in grande difficoltà ed è alla ricerca della prima vittoria casalinga della stagione. Antonio Conte però non scenderà a compromessi, con la squadra vogliosa di aggiudicarsi i tre punti e restare in vetta della classifica per questo inizio di tour de force: dopo i Granata, ci sarà l’Inter al ‘ Maradona ‘. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - LIVE – Conferenza stampa di Antonio Conte prima di Torino – Napoli, sentite cosa dice il tecnico