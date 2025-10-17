LIVE Cobolli-Duckworth ATP Almaty 2025 in DIRETTA | tra poco l’azzurro in campo per inseguire la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 7.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty (KAZ) che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI al veterano aussie James Duckworth! Sfida che vale un’altra semifinale per Cobolli, che vanta due titoli nella stagione corrente e che vorrebbe anche il terzo per eguagliare Luciano Darderi a quota 3 vittorie nel circuito maggiore in questa stagione. Di fronte c’è un veterano, che ormai non ha più quei guizzi prestazionali che lo portarono nei primi 50, ma che sul cemento veloce di Almaty ha dimostrato di poter dare fastidio un po’ a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

