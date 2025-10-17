CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 7.00 Giocatori in campo! 07:50 Romano che vuole lanciarsi per un finale di stagione che potrebbe anche ritoccare il best ranking, al momento di numero 22 del mondo. Se vince avvicina la top 20 di altri 45 punti! 07:40 Tra circa 20’ in campo il romano e l’australiano per giocarsi un posto in semifinale del torneo di Almaty! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty (KAZ) che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI al veterano aussie James Duckworth! Sfida che vale un’altra semifinale per Cobolli, che vanta due titoli nella stagione corrente e che vorrebbe anche il terzo per eguagliare Luciano Darderi a quota 3 vittorie nel circuito maggiore in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Duckworth, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!