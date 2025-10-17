LIVE Cobolli-Duckworth 3-6 2-6 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | romano eliminato senza appello
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match negativo di Flavio COBOLLI, che saluta Almaty rapidamente. Un saluto sportivo! 09:41 Cobolli che si è anche fatto massaggiare il gluteo e la schiena bassa. Niente di grave, visto che ha continuato e nel game successivo si era procurato una chance di break. Poco male, un altra vittoria nel percorso del romano in questo torneo, che si conclude qui. Ora sarà a Vienna! 09:40 Australiano che è rinato e in questo torneo ha ritrovato la semifinale, da qualificato, nel circuito maggiore che lo riporta nei primi 100 giocatori del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
