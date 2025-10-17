LIVE Cobolli-Duckworth 3-6 2-4 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | romano con problemi fisici e quasi fuori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC 30-30 Fuori il dritto difensivo Duckworth. 15-30 Errore gratuito di dritto. 15-15 Prima vincente. 0-15 Doppio fallo. 4-2 Tiene la battuta Duckworth e si avvicina alla vittoria. A-40 Servizio e dritto, perché esistono anche gli avversari. 40-40 Non c’è niente da vedere. Purtroppo esce la risposta di rovescio. Romano impietrito, errore della resa definitiva? Se non rispondi sulla seconda sulla palla del 3-3, e hai anche problemi fisici, si fa durissima!! Seconda, vediamo 30-40 Colpisce con la combinazione potente e profonda di dritti, un po’ a occhi chiusi però Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
