LIVE Cobolli-Duckworth 3-6 1-2 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | niente da fare romano fuori dal campo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC 1-2 E allora, stecca il dritto e si consegna Cobolli. Pazzesco! 40-A Non è possibile, altro errore in palleggio. 40-40 Servizio vincente. 30-40 Si entra nello scambio, teoricamente dove Flavio vuole essere. Però perde anche questo. Non riusciamo a capire cosa non vada. Seconda, senza prima sta giocando. 30-30 Regalo sulla seconda, non il primo, in risposta di dritto. Seconda 15-30 Prima slice a segno. 0-30 Noooo dai Flavio, rovescio in mezzo alla rete. Ma cosa succede? 0-15 Mamma mia, quarto doppio fallo. Seconda, si riparte a soffrire 1-1 Risposta in mezzo alla rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
