LIVE Cobolli-Duckworth 3-6 1-2 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | niente da fare romano fuori dal campo

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC 1-2 E allora, stecca il dritto e si consegna Cobolli. Pazzesco! 40-A Non è possibile, altro errore in palleggio. 40-40 Servizio vincente. 30-40 Si entra nello scambio, teoricamente dove Flavio vuole essere. Però perde anche questo. Non riusciamo a capire cosa non vada. Seconda, senza prima sta giocando. 30-30 Regalo sulla seconda, non il primo, in risposta di dritto. Seconda 15-30 Prima slice a segno. 0-30 Noooo dai Flavio, rovescio in mezzo alla rete. Ma cosa succede? 0-15 Mamma mia, quarto doppio fallo. Seconda, si riparte a soffrire 1-1 Risposta in mezzo alla rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli duckworth 3 6 1 2 atp almaty 2025 in diretta niente da fare romano fuori dal campo

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Duckworth 3-6, 1-2, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: niente da fare, romano fuori dal campo

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Cobolli-Duckworth, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: buona occasione per consolidare il ranking - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell'ATP 250 di ... Da oasport.it

live cobolli duckworth 3A che ora gioca Flavio Cobolli? Tutto lo sport in tv del 3 ottobre - Sport in tv: A che ora c'è Flavio Cobolli oggi venerdì 3 ottobre, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Duckworth 3