LIVE Cobolli-Duckworth 3-6 1-0 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | il romano non sfrutta 4 chance di contro-break e cede il 1° set

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC 1-0 Che regalo di dritto di Duckworth! FINITO! Lo tiene Cobolli. Ha provato qui il kick, purtroppo sta giocando senza prima. A-40 Servizio e dritto vincente lungoriga. Game che non finisce più! 40-40 Risponde nei piedi Duckworth. Cobolli deve servire in kick. A-40 ACE! 40-40 E allora, ACE! 40-A E infatti, arriva la stecca di dritto. Il let toglie il punto a Cobolli, che si innervosisce 40-40 Risposta nei piedi, dritto vincente Duckworth. Non riusciamo a toglierci le gambe. A-40 SEEEEEERRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIZIO VINCENTE!!! 40-40 Spara un dritto lungoriga Cobolli e si salva ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it

