LIVE Cobolli-Duckworth 3-5 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla due set point
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC 30-40 Mamma mia. Sbaglia, stecca un dritto da solo dopo il servizio Duckworth. Palla break! Seeeeconda 30-30 Servizio vincente. 15-30 Gratuito Duckworth, quando la racchetta pesa di più, con il dritto da ottima posizione. Seconda 15-15 Scambio che si allunga (18 colpi), alla fine sbaglia di rovescio Duckworth. 15-0 Prima vincente. Perfetto sin qui l’aussie. 3-5 Non risponde di dritto Duckworth. A-40 Servizio e formalità. 40-40 Risposta profonda di rovescio di Duckworth che sorprende l’azzurro. Parità, ancora! A-40 Altra prima, altro punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Cobolli-Duckworth, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: buona occasione per consolidare il ranking - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell'ATP 250 di ... Si legge su oasport.it
